Ryan也登上杂志封面了！ 庆祝出道3周年，还接受了采访！

Ryan不仅跟杂志方「见面」进行拍摄，还非常诚恳地接受了采访，感觉真的很妙耶！
Ryan是韩国有「国民messenger」之称的手机聊天软体Kakao Talk表情包中的人气角色，设定是「没有鬃毛的狮子」，从2016年刚刚推出开始就很有人气。 今年2月22日是Ryan「出道」3周年的纪念日，而韩国TOP 1男性杂志《Esquire》也迎来了创刊24周年，这次在3月号上第一次尝试不请真人明星拍封面，而是启用虚拟角色，并且像对待真人明星一样亲自与Ryan「见面」 进行拍摄和采访！
这次封面共拍了3个版本，分别是美国版的古典概念、与珠宝品牌Tiffany合作的蓝色礼盒版、由知名摄影师洪章贤(홍장현)操刀的时尚明星版：
Ryan的封面拍摄概念是「展现首尔的内部面」，采访中，Ryan表示：「我也觉得『首尔』一词与『Ryan』一词很搭，有很多共同点。 我眼中的首尔是24小时不熄灯、充满活力的城市。 在首尔，今天也有无数人进行著无数沟通，创造这无数的故事吧。 这一点与24小时在KakaoTalk中代为表现人们的感情、帮助人们沟通的我很像呢。 」
谈到自己「天生巨星」的生活，Ryan相当认真地表示：「一出道就是大明星，所以从一开始就不觉得被人认识的生活有任何负担感，只是忙於工作而已。 但偶尔回顾过去时会觉得也许这就是负担。 觉得自己能展现给大家的东西已经所剩不多，感到不安。 但是不能拥有平凡生活还是有点郁闷，不过我已经接受这一点，并认为这就是宿命。 而我所面临的课题，就是如何在这样的生活中展现Ryan作为娱乐人的另一面，并带来共鸣。 」
（图源：《Esquire》）
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