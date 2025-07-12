今年2025韩剧律师颜值超～高！《瑞草洞》李钟硕&文佳煐→《Esquire》李阵郁和郑彩娟

近期被评为tvN「收视救星」的《瑞草洞》持续收到好评（Disney+同步上线），不仅李钟硕&文佳煐赏心悦目，剧情也相当优秀，接下来还有另一部高颜值的律师韩剧登场，那就是李阵郁和郑彩娟主演的《Esquire》。

让职场人深感共鸣的「律师剧」一一来袭！

以受雇於律师事务所、每月领薪水的「受雇律师们」为主角的韩剧接连推出。这些作品不再以处理重大案件的明星律师为焦点，而是描绘辅佐资深「合伙人律师」的「一般律师」们的日常生活，让观众们耳目一新。



【 刚开播的 tvN 周末剧《瑞草洞》 】，是一部描写每天往返首尔瑞草洞法曹街的五位受雇律师日常的成长剧。李钟硕饰演安宙恒，一位当了9年仍未自行开业、持续担任受雇律师的角色，展现出敏锐的判断力与上班就想下班的现实上班族面貌。文佳煐则饰演一年级律师康喜智，演绎一位充满热情与干劲的社会新鲜人。此外，接连出演热门韩剧《苦尽柑来遇见你》和《机智住院医生生活》的姜有皙，此次化身法曹街「爱唠叨的开心果」律师赵昌原。柳惠永（饰演裴文婷）、林成财（饰演何升基）也将作为同事律师登场。





《瑞草洞》因打破既有法庭剧套路的设定与情节而受到好评。担任编剧的李承贤本身是现役律师，以实际法律界经验为基础，生动刻画出职场律师的喜怒哀乐。比方说在第一集中，一位新进律师（金度勋 饰）站起来对法官说「尊敬的审判长」，却被法官纠正：「请坐著、对著麦克风发言」浇灭对方幻想、让其面对现实情况，逗趣画面让人会心一笑。



李钟硕在制作发布会上表示：「一般的法庭剧大多是在打击邪恶、伸张正义，但我们的剧讲的是比生死更真实的『吃饭问题』。」正如他所说，这部剧不将律师塑造成伸张正义的英雄或操弄案件的反派，而是描写他们作为普通上班族的日常。像是男主安宙恒在开工前不自觉脱口说出「真不想做啊」，或是女配裴文婷抱怨：「为什么上班时间这么准时，却没有准时下班这回事？」又或者是男配何升基本想抱怨工作量太大，却在看到奖金入帐后马上改口：「今天一定完成任务！」这些亲切又带点反转趣味的场面，使该剧在第1集创下4.6%、第2集5.1%的不错收视率，成为近期大家关注的热门剧集。



▼Disney+《瑞草洞》精华片段：



另一边，将於【 8月2日在 JTBC 开播的周末剧《Esquire》 】，则讲述一名正直坚强却拙於人际关系的法律事务所新进律师姜孝敏（郑彩娟 饰），透过一位冷峻但实力顶尖的合伙人律师尹锡勋（李阵郁 饰），逐渐成长为真正律师的故事。虽然同样是以律师为主题，但《Esquire》并非沉重的法庭剧，而是偏向轻松易看的职场剧，著重於「傲娇上司 × 脱线后辈」的职场搭档关系，期待引发职场观众的共鸣。



姜孝敏是一位受雇律师，时常期待被表扬，会问「我今天整理的内容怎么样呢？」或在打瞌睡后辩称「我在思考啦」，展现一个虽然有点傻气但满是自信的新鲜人模样，对解决案件充满热情，意志坚定。与她共事的尹锡勋则是个追求零误差的完美主义者，给出毫不留情的回馈，做事一丝不苟。性格与工作风格南辕北辙的两人，将在争吵与磨合中培养出完美默契、成为真正的搭档，剧情会如何发展也格外令人好奇。



▼《Esquire》预告：



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