TXT 出道倒数 11 天 最新概念照兼具可爱与帅气！
KPOP 2019年2月21日 星期四12:32 施乃琪
新人团体大战打得火热之际，防弹少年团师弟 TXT (Tomorrow X Together) 无疑将为 3 月份的战事增添看点！
随著 TXT 的正式出道日期逼近，Big Hit Entertainment 最近也陆续公开他们的首张专辑〈梦之篇章：STAR〉的概念画报，在教室和剧院的简单背景中加上可爱特效，凸显出 TXT 充满活力的少年气息。
由 YEONJUN、SOOBIN、HUENINGKAI、TAEHYUN 和 BEOMGYU 五人组成的 TXT 是 Big Hit 时隔六年才再度推出的新团体，无论大众或媒体自然都十分关注他们的出道消息。TXT 团名意味著「各自不同的你我，为同一个梦想而聚首共创明日」，从中就能看出他们将以梦想为关键字展开演艺事业的抱负。
3月 4 日 TXT 就会发行首张专辑〈梦的篇章：STAR〉，并於当晚经由 Mnet 的特辑《TOMORROW X TOGETHER Debut Celebration Show presented by Mnet》正式在韩国歌坛出道。
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）
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