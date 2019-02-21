在外拼搏7年第一次回家！ Red Velvet Wendy在多伦多演唱会落泪：「我爱的所有人都在这里！ 」

Wendy：「妈妈别哭，我能看到你...」
Red Velvet在17日结束了在五座城市举办的首次美国巡演，紧接著举办加拿大巡演。 19日在加拿大多伦多场，Wendy在Ending谈话环节不禁落泪。 因为多伦多是Wendy成长的地方，并且这次是Wendy成为练习生后，第一次回到加拿大。并且当天有Wendy的家人、朋友、老师在场，见证了Wendy的衣锦还乡。
Wendy说：「当第一次听到我们会有美国巡演，我不敢相信，当我听到会有加拿大巡演就更加不敢相信了。 现在依然无法相信。 我觉得我会永远无法忘记今日，因为我爱的所有人都在这里。 我家人在这里，别哭了妈妈，我能看得见你。 我的一位老师在这里，我看到我的朋友们在那里。 还有我们的粉丝、成员、工作人员、经纪人... 我也爱你们（破音）。 」
Wendy speech #REDMAREinTORONTO pic.twitter.com/aOAHC2RABh— lucas (@seochaeng) February 20, 2019
泪流满面的Wendy停顿了一下后，继续说道：「我之前只是一个在这里读书的小女孩，成为歌手后重回这里表演，OMG，我感觉我在做梦。 但我相信这会只是个开始，以后还有机会重回这里表演给大家看。 感谢为我留下了无法磨灭的记忆，感谢和我们一起享受了这场演唱会。 」
而当天距离Wendy的2月21日只有两天，全场提前为Wendy唱生日歌，这一天可谓意义非凡。
图：Twitter@maplesyrup0221、Twitter@wenever940221
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