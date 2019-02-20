《耀眼》韩志旼X南柱赫最新画报CP感十足，毫无年龄差的违和感啊～！
画报 2019年2月20日 星期三12:42 MiJimin
「南朋友」回归本业就是帅，小露手臂肌也超吸引人的！！！（男女主角选了这剧本的原因，都是因为某个人？）
新剧《耀眼》的男女主角南柱赫和韩志旼为时尚杂志DAZED拍摄了情侣画报，两人CP感十足，唯美的画风也相当吸睛。
（为了配合志旼姐姐的身高，南柱赫的大长腿就是走manner路线啊～）
两人搂肩、环腰、韩志旼轻抚南柱赫的头发，各种亲密小举动都相当自然，挥别寒冬与长袖，这一回穿上了暖春色彩，拍摄现场默契也相当好。
韩志旼在新剧演起20代的轻熟女，感觉又更加年轻了，活力十足相当有POWER，她提到了这次会接下《耀眼》的剧本，是得知可以和金惠子老师（大前辈）合作，当下毫不在意演出的份量，就决定出演了。
而南柱赫则是回归模特本业，照片中也能看出他相当自在，提及自己选择《耀眼》的原因，除了金惠子老师和韩志旼前辈外，还有剧本角色所带给自己相当大的共鸣感。
南柱赫接著说，导演一开始还说这出剧会带给自己很大的治愈，当时他还并不相信，直到拍摄结束后真的让自己得到许多安慰，相信不只是自己这样觉得，连同工作人员们也一定会有同样的想法。
虽然《耀眼》目前只播出四集，身为观众的你是否也感受到了呢～？
（图自：DAZED）
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