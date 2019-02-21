「带货一姐无误！」华莎真的推出以她名字命名的烤牛肠了～已经卖到脱销！
明星 2019年2月21日 星期四08:03 Rui
可能MAMAMOO华莎自己都没想到，吃烤牛肠竟然能吃到推出以自己名字命名的烤牛肠。
日前，韩国知名电视购物平台「乐天」就推出了和华莎共同打造的、独家上市的烤牛肠品牌-和ZAKAYA（IZAKAYA为日语居酒屋的意思）。 华莎在《我独自生活》中凭藉一出烤牛肠的吃播不仅圈粉无数，更是带动了烤牛肠的热销，惹得整个韩国都刮起了烤牛肠热潮，不少门店前都大排长队。
《我独自生活》的老粉们都知道，朴娜莱在自己家里设了一个「娜莱bar」，朴娜莱会亲自做好各式的下酒菜招待前来的朋友们， 这也让其他嘉宾很是羡慕，於是华莎就模仿娜莱bar在家搞了个「和ZAKAYA」，没想到竟然真的打响了名号，推出了以此命名的烤牛肠。
「和ZAKAYA」分为烤牛小肠和烤牛大肠两种，目前20包包装的已经售空，看来华莎不仅作为爱豆有极大的号召力，连作为吃货都有不小的影响力呢！
「图：乐天电视购物、《我独自生活》」
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