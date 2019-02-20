HARU惊喜现身EPIK HIGH网路直播！ 大秀母语级流畅英文
明星 2019年2月20日 星期三09:27 Sani
其实想说...... HARU长得越来越像爸爸Tablo了耶！ XDD
2月15日EPIK HIGH在NAVER V LIVE和Youtube频道同时进行了首次网路直播《BLOTUTH TV》，预告将在3月11日发行新专辑，在接下来的3周和粉丝一起通过节目倒数，还透露将进行欧洲和北美巡演！
直播中除了EPIK HIGH的三位成员，还有一位「惊喜嘉宾」——曾和Tablo一起出演KBS2TV《超人回来了》的女儿HARU突然推门而入，用韩文跟大家打招呼后便迫不及待地蹦出一串串英文， 搞得Tukutz和Mithra十分紧张：「你在讲什么，舅舅我完全听不懂啊！ 」
聊一聊离开后不久，HARU又再跑回来，这次戴上了会动的兔耳，一整个超嗨的XD连Tablo都在感叹：「是真的很想做Youtube耶！ 」
HARU出现的时间点在25:23和34:45，跟《超人回来了》时期相比真的成长了好多啊：
（图源：Youtube@OFFICIAL EPIK HIGH）
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