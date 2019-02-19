《触及真心》刘寅娜演过这么多次「女演员」！最令你印象深刻的是哪部作品呢？
韩剧 2019年2月19日 星期二10:57 JiaJia
这些作品其实都很经典啊！有没有人都看过呢？
刘寅娜近期通过tvN水木剧（周三、四播出）《触及真心》回归小萤幕，在剧中饰演国民女神「吴真心」（艺名：吴允书）。出道15年的她被称为是「徒有美貌、没有演技」的演员，为了出演新作品、体验生活，而到律师事务所担任秘书，并遇到龟毛律师兼上司权正禄（李栋旭 饰），所发展出一连串的故事。
在《触及真心》前，其实刘寅娜还演过几次「女演员」，不晓得各位还记不记得呢？
2013年《来自星星的你》饰演「刘世美」。若千颂伊（全智贤 饰）是美丽的花朵，那她就是陪衬的绿叶。比起朋友，她更想成为千颂伊的对手。
2012年《仁显王后的男人》饰演「崔熙进」。演技之路磕磕绊绊，从来没有担任像样的角色，靠著接拍杂志广告维持曝光率。好不容易获得饰演「仁显王后」的机会，却突然遇上来自过去的金鹏道（智铉寓 饰），引发一连串的故事。
2011年《最佳爱情》饰演「姜世莉」。女子组合「国宝少女」出身，之后转型为演员和主持人，是当红艺人之一。
说到「女子组合出身」，刘寅娜还有另外两部作品与其有关！
2016年《再一次 Happy Ending》饰演「高东美」。偶像团体「Angels」成员出身，现为小学老师。
2009年《穿透屋顶的High Kick！》饰演「刘寅娜」。以偶像团体「丝奇妮」一员出道，男朋友是李光洙（李光洙 饰）。
（图片来源：各电视台剧照）
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留言/评论
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印象最深刻的是「仁顯皇后的男人」，14集在醫院那個痛徹心扉的暴風式哭泣讓人動容。
3小时前
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仁顯王后演技真的很棒，哭戲真的很有帶入感😂😂
2小时前
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因為星你而喜歡劉寅娜，然後才去刷仁顯，好奇怪仁顯這部明明很不錯，算是沒啥BUG的穿越劇卻沒想像中的火，寅娜有旺夫體質，本來不喜歡的男星和她搭戲我看的格外順眼😂
2小时前
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