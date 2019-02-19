「信听木」回来了！ MAMAMOO预计3月回归，距上张专辑《BLUE:S》时隔4个月
KPOP 2019年2月19日 星期二09:45 Sani
又要有MAMAMOO的新歌可以听了！ 开心开心~
今日有业内人士透露称，MAMAMOO已确定3月回归，目前正在制作新专辑，主打歌已选好，力求再次带来MAMAMOO专属的火热舞台。 所属社RBW认识随后表示：「MAMAMOO正在以下个月发信专辑为目标进行准备。 」
MAMAMOO自从2014年出道以来不断推出好听的音乐，实力也非常强悍，《Um Oh Ah Yeh》、《You’re the best》、《Décalcomanie》、《Starry Night》、《Egotistic》 等歌曲都超有人气上一张专辑是2018年11月29日发行的《BLUE; S》，距离这次回归仅4个月：
此外，成员华莎也在2月13日发行了首张SOLO专辑《twit》，连续7天高居音乐榜一位，真的是勤奋又优秀的团啊！ 期待MAMAMOO的回归！
（图源：RBW）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻