想重温太妍的美好歌声？安可场演唱会 3 月连开两天！
KPOP 2019年2月19日 星期二09:17 施乃琪
太妍的亚洲巡回演唱会《‘s…TAEYEON CONCERT》才刚告一段落，又传出举行安可场的好消息，下周就要开始抢票罗！
SM Entertainment 今天（19 日）上午宣布，太妍将於 3 月 23、24 两日，在首尔蚕室室内体育馆举行安可场演唱会《‘s…one TAEYEON CONCERT》。
去年 10 月 20 日太妍正式从手开始举行第三次个人巡回演唱会《‘s…one TAEYEON CONCERT》，陆续巡经香港、泰国的曼谷、菲律宾的马尼拉和新加坡，能同时饱览华丽表演、感性歌声的高水准表演让许多歌迷都意犹未尽，因此太妍也应热烈回响决定举行安可场。
太妍在演唱会途中也不忘频频更新个人频道 Taengu TV，和粉丝分享巡回和旅行中的有趣时光：
另一方面，《‘s…one TAEYEON CONCERT》将於 26 日晚间八点（韩国时间）抢先开放官方会员上 Yes24 购票，而一般歌迷则已於 28 日同一时间抢票。
（照片与影片来源：SM Entertainment）
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