泰民〈WANT〉横扫各大销量网周榜　个人演唱会今晚开卖门票！

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上周一发片就袭卷海内外音源榜首的泰民，在回归一周后果然也顺利登上多个销量榜的冠军宝座！

泰民於 11 日发行第二张迷你专辑〈WANT〉，经过一周后这张专辑便纷纷在 Hanteo Chart、Synnara、Yes24⋯⋯等网站上拿下单周销量冠军头衔，再次印证了他的实力。

〈WANT〉除了收录迷幻又魅惑的同名主打歌外，还有 “Artistic Groove”、”Shadow”、”Truth”⋯⋯等五首风格殊异的作品交织出泰民独特的音乐色彩，当初一发行时便登上 30 个国家的 iTunes 专辑榜首。

另一方面，泰民的第二次个人演唱会《T1001101》将於 3 月 15～17 日在首尔奥林匹克公园 SK 奥林匹克手球场举行，今晚就会抢先开放官方会员购票，S.W 别忘了在韩国时间八点上 Yes24 网站抢票罗！





（照片与影片来源：SM Entertainment）

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