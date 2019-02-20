[专访]《证人》郑雨盛口中所谓的“好人”是？（下）

续上篇电影《证人》中为了让自闭少女智友（金香起饰）敞开心门而努力的律师澄镐（郑雨盛饰），面对著智友一问：“你是好人吗？”而开始对自己省思，而饰演澄镐一角的男神郑雨盛，本身也是一个温暖的好人演员无误。
《证人》剧情描述希望为杀人事件中的嫌疑人洗清罪嫌的律师澄镐（郑雨盛饰），面对事件现场唯一目击者，同时是一位自闭少女智友（金香起饰），为了让她安心说出事件现场真相，而产生一连串的故事。
郑雨盛自嘲：“我觉得自己好像真的不能当坏人。”但对於他是大家眼中的善良好人，却也让他感到无比压力，先入为主的「好人」这想法似乎让观众们被强迫接受，这也让他觉得负担很重。
郑雨盛在拍摄现场与所有工作人员、同剧演员们之间也都时常被称赞是好人一枚，不过郑雨盛却认为不是好人，而是他时常表现出的关心与体谅。“我只是好奇在现场一起工作的工作人员们，我总是在现场开心地工作著，只希望大家都能感受到各自的愉悦以及幸福。”他自认可能是这样的想法让大家都称赞他是「好人」吧！
郑雨盛也认为坦率的沟通其实就是对他人的关怀。看著对方的眼睛也问问他的心情，这是沟通基本上必须做到的，也是关怀的起点。郑雨盛从青少年时期就已经有这样的想法，在穷乡僻壤中对於世界充满了憧憬与羡慕的孩子，对这世界上有价值的存在事物会有什么样的想法，是他不断扪心自问的一个问题。
“与其说是为了成为好人，不如说是要做一些正当以及需要完成的事情。”郑雨盛除了是演员，更长期担任联合国难民组织亲善大使，他曾在IG上分享自己体谅难民的文章，引发韩国国内轩然大波，有人支持，但也有人反对他替叶门等地的难民发言，郑雨盛立场毫不动摇，他认为有这些正反声浪也只是因为大家的观点不同，堂堂正正的发言是为了维护自己的正当性。
如果郑雨盛有想要达到某种目的，他绝不会选择这部作品《证人》，这部电影并没有要强迫说服大家接受这个剧本中的故事，只是淡淡陈述一件事情，“大家眼睁睁看著这个缺陷存在，这的确是一个问题。”郑雨盛认为与其说社会生病了，其实大家的态度才是问题点的所在。
所以请大家感受一下这部电影的隐含意义，没有真实演绎出来的部分，其实余韵更加令人感受到温馨，“并非每个人都会喜爱这作品，因为毕竟大家的关系与立场是相对性的。不管在组织、社会、家庭关系，或是所拥有的身分、职业等，为了守护自己的位置，所做出的行为正当与否，是《证人》希望大家深思的。”
《证人》将於2月27日全台正式上映。
照片/影片：甲上娱乐、LOTTE娱乐
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