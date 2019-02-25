P图技术哪家强？站姐全都是黄金圣手，打光＆换衣＆剪头发都是小菜一碟啊！

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不好好追星就要回去继承家产，说的就是饭圈里最神奇的存在——站姐。她们扛著精贵的「大炮」，不辞辛苦的奔走於各大机场、行程，牺牲护肤睡眠交友时间，就为了让其他粉丝们看到更多一线照片。

一些不明就里的人会觉得当站姐就是在浪费时间浪费钱，不就是拍个照片，随便哢嚓一下嘛，哪里来的含金量。 其实任何一个优秀的站姐，必定是全方位技能过硬的。今天小编就得和你唠叨唠叨站姐最基本的技能：P图，这完全就是专业水准啊~

什么灯光色彩秒换、一秒改变死亡灯光那根本就是小菜一碟，站姐们分分钟就能P出一万张完美图！



Cody今天怎么没烫衣服？没事，有我站姐圣手在，根本不是事儿~



这花里胡哨的装饰是什么鬼？一点都不符合wuli爱豆的高冷气质，一个字：删



Cody呀，这红外套红蕾丝透视装，你也不怕闪到我们粉丝的眼睛？ 只有黑色才是最适合泰容的啊！多么的高贵神秘！大满足！



眉毛不顺眼，P！



头发乱糟糟，P！



队友的手太碍事！ P！



整体造型无法突显我爱豆的帅气与贵气，P！



想看爱豆穿各种颜色运动服，P！注意，连旁边的小伙伴的衣服也代P哦~



看完你还觉得站姐随随便便就能当吗？专业起来哪怕身边坐的是宋仲基也不理~



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「图：instiz」

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