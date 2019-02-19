胜利演唱会上亲口致歉：当BIGBANG再出来时会是重新整顿过的状态
明星 2019年2月19日 星期二08:00 Rui
2月16日，BIGBANG老么胜利在首尔举办个人演唱会「SEUNGRI 1st SOLO TOUR -THE GREAT SEUNGRI- FINAL IN SEOUL」，向所有粉丝坦露了入伍感想。
因本轮演唱会之后胜利就准备入伍，因此这场演唱会也算是他入伍前最后的问候。 再加上近几年BIGBANG爆发出的各种负面消息以及前不久的夜店风波，胜利表示：「当BIGBANG再出来时会是重新整顿过的状态， 会用符合那个年纪以及那个年纪BIGBANG才能做的音乐和舞台回馈给大家。 」
T.O.P、G-Dragon、太阳和大声都在服役中，仅剩下老么胜利一人。 尤其是胜利日前卷入Burning Sun夜店风波，让不少对其失望的粉丝纷纷嚷著要退票，本场演唱会能够举行也实属不易。 因此当天演出途中，胜利对所有来到现场的粉丝表示：「我知道这一步并不容易，真心感激粉丝们能够来看我这个不成器的人，我也感慨万分，觉得自己需要一个自我整顿的时间，需要重新审视自己的时间。 真心觉得对不起大家，当我再次站在大家面前时，一定会是一个完全不同的人，祝福大家健康，我也会好去好回。 」
「图：YG娱乐」
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