姜河那将於5月23日退伍！收到《三流之路》编剧新作《山茶花开时》出演提案 有望与孔晓振合作
韩剧 2019年2月18日 星期一11:14 JiaJia
《三流之路》编剧 X 孔晓振 X 姜河那 …感觉可以期待！
预计於今年（2019年）下半年播出的KBS新剧《山茶花开时》，由《三流之路》林尚春编剧执笔，《任意依恋》、《你也是人类吗》车荣勋导演执导，是一部以「山茶花」为中心，并陆续有和山茶花相关的三个男人――好家伙、坏家伙、小气的家伙登场，是一部融合爱情、悬疑和搞笑的复合型电视剧。
此前，孔晓振收到女主角出演提案，有望在剧中饰演山茶花酒屋的老板娘「山茶花」。她是一位孤儿，同时又是一位未婚妈妈，独自抚养儿子。性格温暖，懂得如何去爱人。
而预计於今年（2019年）5月23日退伍的姜河那，收到该部作品男主角的出演提案。若确定出演，他将饰演社区派出所的巡警「容锡」。可以用单纯、纯朴、直率、愚直、勇猛、耿直等形容词来形容他。有正义感、没有心机的乡下青年，有点俗气、粗糙，偶尔也有性感的一面，一心爱著拥有许多故事的山茶花。
（图片来源：KSD、TVDaily）
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