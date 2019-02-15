[韩评]《证人》请你扪心自问：你是好人吗？

任何人都可能存在偏见，即使对此必须保持警戒心也好，大多数人共同的见解似乎就被认为是事实，特别是因为与自身不同而有所误解，其中许多人对於自闭症有所偏见更是时有所闻。
电影《证人》剧情描述一位想替杀人嫌疑犯证明无罪清白的律师淳镐（郑雨盛饰），与事件现场唯一目击者，一位自闭少女智友（金香起饰）见面后，将展开一连串温馨故事。本片由擅长以电影反映出社会问题，并用温馨的角度及细腻手法呈现的李翰导演执导。
在一个宁静和平的村庄里竟发生了杀人事件，唯一的目击者却是位患有自闭症的少女，电影从设定上就彻底让观众们原本对於自闭症所存在的偏见。由郑雨盛所饰演的淳镐一角来一一平反。正义的民间律师淳镐因为生病的老父以及身上的负债，不得不向现实低头，进入大型律师事务所工作。为了有升迁机会并得到更多分红，他必须负责社会上受瞩目的案件，证明一位被认为相当有动机的杀人嫌疑犯是无罪清白的，而他必须得到唯一目击者自闭少女智友的证词，不过因为自闭症也让淳镐对於智友的证词可信度产生怀疑。
淳镐一开始是为了自己的成就而希望智友打开心门，而电影中也表现出人们对於自闭症的偏见有多深，就连这起事件的负责检察官熙仲（李奎炯饰）都认为自闭症的人就是活在自己的世界里，而一般人也难以进入他们的世界。李翰导演藉由熙仲的嘴里说出，并且希望观众们能够理解到与原本想法中不一样的自闭症患者，盼社会大众能再度思考并不再怀有偏见。
郑雨盛也一改以往在电影中的硬汉形象，变身平凡小市民，在他对於智友循循善诱的过程中也展现了细腻的内心戏演技。金香起的自闭演技也非常写实，片中看似无意其实渐渐互相了解的两人，现实中合作起来也相当自然不做作，为现实低头的淳镐将被最单纯的智友感动，在功成名就与良心之间如何选择？智友纯粹的问：“你是好人吗？”也将让观众们深深反思自我。
电影《证人》将於2月27日正式在台上映。
照片：甲上娱乐
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