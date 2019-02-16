吴正世虽在戏里猥琐 在戏外却是绝世好男人！小学时就爱上的初恋最终成了老婆～
明星 2019年2月16日 星期六09:25 Rui
「除了我老婆之外，我的心没有为其他任何一个女人动摇过！ 」身处美女云集的娱乐圈中，一位男明星这样在节目中公开向老婆示爱，他就是演员吴正世。
因为电影《鸡不可失》的热映让特别出演的吴正世也火爆起来。 他在影片中扮演Ted Chang，凭藉猥琐的形象和口吻、邋遢的装扮给观众们留下了深刻的印象。电影里残忍至极的吴正世其实在现实生活中是个痴情男，现在的老婆是他小学六年级时遇到的初恋！！
吴正世曾在过往的节目中透露过自己的情史，爆料小学六年级时的同桌是自己的初恋，也是后来的老婆，从认识老婆之后，自己的心就再也装不下其他女生了。 虽然国中时期吴正世和老婆上了不同的学校，但两人一直书信来往，小心呵护著这份纯洁的爱情。
到上高中时，吴正世和老婆经常一起上、下学，短暂的享受著约会。 当时有主持人问他是否对其他女生有过好感，吴正世表示：「国中2年级时有多一次，但后来和老婆正式交往后，就再也没有任何女生能动摇我的心了。 虽然有过想和其他女生看电影的心思，但真的内心没有对其他女生动摇过。 」
「图：《鸡不可失》、《Happy Together》」
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