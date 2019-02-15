宋慧乔只是换了ins头像就被传婚变，宋仲基还躺枪变出轨渣男

宋慧乔只是换了ins头像就被传婚变，宋仲基还躺枪变出轨渣男

明星   2019年2月15日   星期五09:15   Rui   12

从银幕CP到现实夫妻，宋仲基和宋慧乔这对的爱情和婚姻收获了无数民众的祝福。 谁知最近却因为宋慧乔的某个举动，被猜测遭遇婚变。

日前，有网友发现宋慧乔的个人instagram的头像更换，而后就有人表示宋慧乔删除了ins上和宋仲基的结婚照以及两人定情作《太阳的后裔》的宣传，这就引起了广大网友的猜测，这是否代表了某种含义呢？ 但其实，无论是结婚照还是《太阳的后裔》宣传照并未被删，因此更多的网友倾向於「情变离婚」的消息属网路谣言。

不过也因为这一轮谣言，宋仲基更是沦为网友口中的渣男，有微博网民爆料宋仲基其实和宋慧乔早就没有感情了，他出轨了宋慧乔的闺蜜加造型师，两人的ins上还共同关注了家居Blog， 似乎是在为两人的爱巢做准备，宋仲基还对宋慧乔冷暴力。

据说宋仲基「出轨」的造型师张这样~

传出双宋情变离婚的消息后，大多数网友都直呼:「我不相信！」 还有网友表示「这根本就是谣言」，透露宋慧乔不久前去了宋仲基《阿斯达编年史》剧组探班。

「图：宋慧乔IG、新浪微博截图」

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留言/评论
  • 溫千慧
    都知道是謠言還要拿來抄一篇當新聞(*^__^*)？？？？
    15分前
  • Vivien Sy
    我的解讀火紅是圓滿，對下一個人生階段的開始，或許計劃二代?
    34分前
  • Woody Sean
    搞不好有懷孕了，要開始曬孕照呀～別老想歪啊
    30分前
  • Cindy Siew
    🈚聊人太多现在😐
    37分前
  • B Lee Lin
    唯恐天下不亂!
    14分前
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