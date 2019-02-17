敢露额头的才是真的颜值高！车银优＆JIMIN等都是什么神仙级颜值啊♥
明星 2019年2月17日 星期日14:50 Rui
说到明星的发型，可谓是千变万化，比起造型多变的女明星，男明星虽然匮乏了许多，但依旧有不少人还是会尝试著不同的发型，比如检验高颜值唯一标准的露额头造型。
1. BTS防弹少年团--JIMIN
笑起来可爱爆棚的JIMIN一旦穿上西装，梳起背头那就是霸道总裁的完美人设啊，冷漠中带著小坏，被虐死也心甘情愿有没有？
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2. ASTRO--车银优
脸天才车银优不管梳什么发型都是帅气满满，露出了额头的他简直就是超越人类的存在啊，这是什么神仙颜值？？
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3. 朴宝剑
颜王朴宝剑的标准发型就是六四分的露额头，永远都是一张初恋脸，男孩与男人气质并存，多少女粉丝被他的颜吃得死死的。
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4. BLOCK B--P.O
《新西游记6》让观众们看到了P.O无敌可爱呆萌的面貌，没想到露出了额头，两侧只留下一小撮刘海的P.O突然就多了几分帅气爱豆欧巴的气质，嗯，还有那么一点点霸道的性感味道。
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5. 邕圣佑
连女生都羡慕的小脸和精致的五官，当邕圣佑露出额头时，邕圣佑立刻从男孩变成了男人，高挺鼻梁真的是让人羡慕。
「图：NAVER」
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