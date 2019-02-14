超级辣眼睛！在「暧昧女」宋智孝面前男扮女装大跳女团舞的金钟国XD

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「她」可能是迄今为止最健硕的女团成员。

你能想像得到肌肉猛男金钟国男扮女装打扮成女爱豆在台上热舞吗？



前不久《Running Man》的成员们在香港举办了粉丝见面会，众人不是和粉丝玩游戏就是准备了精彩的互动节目，积累了美好的回忆。



金钟国、宋智孝和HAHA、全昭旻模仿了女团MOMOLAND的经典歌曲《BBOOM BBOOM》。



和甜美的宋智孝、全昭旻不同的是，穿著黄色帽衫和白色短裙、白色长筒袜的金钟国与HAHA造型是在太惊悚，让人不忍直视。 尤其是金钟国还戴了一顶橘黄色的假发，在「暧昧女」宋智孝面前热舞不止。 虽然他舞步轻快，但因为男人味实在太强，与宋智孝形成强烈的反差对比，超级违和~就连宋智孝都爆笑不断。



「图：YouTube」

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