超级辣眼睛！在「暧昧女」宋智孝面前男扮女装大跳女团舞的金钟国XD
明星 2019年2月14日 星期四09:30 Rui
「她」可能是迄今为止最健硕的女团成员。
你能想像得到肌肉猛男金钟国男扮女装打扮成女爱豆在台上热舞吗？
前不久《Running Man》的成员们在香港举办了粉丝见面会，众人不是和粉丝玩游戏就是准备了精彩的互动节目，积累了美好的回忆。
金钟国、宋智孝和HAHA、全昭旻模仿了女团MOMOLAND的经典歌曲《BBOOM BBOOM》。
和甜美的宋智孝、全昭旻不同的是，穿著黄色帽衫和白色短裙、白色长筒袜的金钟国与HAHA造型是在太惊悚，让人不忍直视。 尤其是金钟国还戴了一顶橘黄色的假发，在「暧昧女」宋智孝面前热舞不止。 虽然他舞步轻快，但因为男人味实在太强，与宋智孝形成强烈的反差对比，超级违和~就连宋智孝都爆笑不断。
「图：YouTube」
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留言/评论
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Hijoki Mii Xiux Vvip 😂😂
2小时前
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Ivy Chen 哈哈為什麼每支舞都跳的很好耶！
2小时前
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不知道為什麼，我很喜歡金鍾國每次扮女生的樣子欸！
1小时前
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Yijiako Cheng
Alvin Cheng
Mandy Pay
好好笑哦~如果他们有来malaysia的话~我一定要去~
2小时前