韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况- 无线《獬豸》首播开红盘，有线《成王》仍领跑总冠军

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春节收假，这周（2/11、2/12）无线、有线皆有新月火剧上档。无线新剧首播数字虽不理想，但收视排名重整。而以未换算的有线收视数字来看，仍是tvN领先群伦。

一直落后的SBS月火剧，这档新剧《獬豸》首播便以6.0%~7.1%开出红盘，即使第二集微掉到6.4%~6.9%，也一跃成为无线收视冠军。



停播2周的KBS2《邻家律师赵德浩2：罪与罚》复播，分别以4.4%~5.7%、3.8%~5.0%写下第二名收视记录。朴信阳大叔还是带伤续拍，真是辛苦了。



原看好的MBC悬疑追踪奇幻刑侦剧《ITEM》首播不如期待，2天来以4.0%~4.9%、4.0%~4.7%起跑，落到最后一名。但后面剧情仍可期待。



有线领先的仍是tvN的《成为王的男人》，2天开出8.240%、9.316%漂亮的成绩。若换算无线收视该又是总冠军了。



JTBC的新月火剧《耀眼》也以3.185%、3.188%写下首播的好开始。有笑有泪，让人感动。



整的来说，新月火收视竞争以建立强盛国家、改革贪腐、实现正义的古代剧较为韩国观众青睐。尽管都是我们觉得韩国古代剧万年不变的公式，只要情节紧凑、演员演绎到位，韩国观众还是买单的。20190213

#这次换丁文晟接手权律演坏到不行的两班反派。《獬豸》完全是靠剧本和众演员合作的成绩。

#议员儿子酒驾演了那么多集，最后一个录音对话便翻盘，有点傻眼。可看朴信阳大叔撑著拐杖继续拍摄，感动他的敬业。

#由一个预知梦拉开的故事，充满悬疑。朱智勋和金刚于该是本剧最强对演吧。

#看到重现电影王踩著群臣后背跳走的经典画面，真的很过瘾。河善背上那一箭会是谁射的？他的行踪左相应该不知道呀？

#韩志旼真的童颜，诠释25岁完全不违和。孙浩俊是本剧笑点担当，被他的烤五花肉缺氧送急救笑翻了。接下来要看资深演员金惠子诠释25岁的韩志旼了。受电影洗礼过的南柱赫果然进步好多。

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