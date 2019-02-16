据说这些专辑千金难求～买到就是赚到！快看看你的收藏中有没有它
明星 2019年2月16日 星期六10:00 Rui
自己喜欢的歌手、偶像团发行唱片时粉丝们都会抢购，不过有些唱片真的是千金难求，即使加价购买都买不到呢。
IU《花书签》黑胶唱片版
从专辑封面到包含的每首音乐，满满的怀旧感性风格，很适合宁静的深夜独自一人静静聆听。
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太妍《I》黑胶唱片版
太妍的清亮嗓音，莫名适合复古的黑胶，有种开阔又清爽的感觉，拥有仿佛要将秋天的落叶全部扫空的清凉魅力！
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BIGBANG 《BIGBANG 10》
纪念出道十周年而发表的黑胶，一看就知道是BIGBANG Style，放荡不羁桀骜不驯，干练又帅气。
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BTS防弹少年团《Skool Luv Affair》特别版
专辑监制由PDOGG等人担任，唱片内部共收录十首歌曲，随著BTS在K-POP界的地位越来越高，这张唱片现在也是千金难求。
「图：instiz」
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