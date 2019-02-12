BIGBANG GD暌违一年更新IG！ 网友调侃：「快回来，时尚界还停留在老爹鞋」

不知不觉，GD入伍快一年了~
11日，BIGBANG队长G-DRAGON继2018年2月之后，时隔一年更新IG：「2019.02.11 所有人‘你好’ #尼采的话。 」
更新的三张图片中的图一，是标题为「该如何生活」的文章。 「就在那里发生著什么事，你是在不远处旁观，还是走上前去亲自处理，抑或是视若无睹地回避处理呢？ 至今以来你是怎么做的，以后会怎么做，并且现在是怎么做的？ 」
图二的文章标题是「投注在自己的理想而不是国家」。 「国家是以国家的存续为首要目标的，国家利益的核心也是国家的维持，并且有以为了终极目标的名分，来将非人道的行为若无其事地神圣化的倾向。 但是国家的存立目标是国家的维持，是毫无根据的言论。 归於国家的权利体制，只是因为拼了命保护自身利益的人。 因此没有必要，仅仅为了国家而放弃自己的理想，或者改变自己的价值观。 反而应该为了实现自己的理想而牺牲国家，才是过著充实的人生。 」
第三张图则显示著2月11日周一8:18，呼应GD的生日数位8月18日，下方的PEACEMINUSONE则是GD的自创品牌。
GD去年2月27日入伍后，今日（2月12日）距离他退伍还有256天。
图：GD IG
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