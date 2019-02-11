Apink娜恩生日见面会原订举行75分延至180分！还自制香水送粉丝，写著「一辈子都在我身边的人们」
明星 2019年2月11日 星期一14:20 Yuan
Apink成员娜恩在9日举行了生日粉丝见面会《The Naeun Day》。
之前经纪公司相关人士就曾透露：「因为娜恩本人想在生日前夕和粉丝共度时光，所以主动要求安排了这场见面会，并亲自参与企划工作，用心地打点每个和粉丝有关的细节！」
而参加见面会的粉丝，也在网路上分享了后记，提到原本见面会的时间是75分钟，但实际进行了180分钟。娜恩准备了亲笔信外，还亲自制作了香水，上面写著「一辈子都在我身边的人们」。
在舞台上的礼物（鞋子、包包和耳机等）盒子，都是送给粉丝们的礼物，只要回答问题就有机会获得。此外，还准备了饼干、小浣熊拉面、年糕、海报等礼物给粉丝们带回家，见面会结束后娜恩还亲自发给粉丝们。
这让不少网友和粉丝羡慕表示：「是只有粉丝才能闻到的味道」、「真的是很善良啊」、「超级宠粉，从出道到现在粉丝的信件都保存著」等等。而娜恩在去年也首度挑战大萤幕，出演电影《女哭声》，也期待她今年的新作品啦！
（图：Plan A、suhdong1、yesingwag、meisoap、온라인 커뮤니티）
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