《Running Man》刘在锡的意外举动，金钟国却找「大哥」池锡辰复仇？
综艺 2019年2月11日 星期一12:17 MiJimin
弟弟犯下的错，由大哥承担…，大家同意吗！？XDDDD（光洙的表情太好笑了啦～，刘大神是永远的顽童！）
最新一期的《Running Man》迎来了「Ace」宋智孝和「能力者」金钟国的大对决，赌上了谁能够去 LA 的对抗赛。
第一场对决的猜题抢答环节中，抢答错误的人，就要被对手用气槌惩罚，而在 HAHA 误答后，李光洙直直地走向刘在锡，却反被攻击，一脸慌张的模样引发全场爆笑～XD。
金钟国身为光洙的队长，立刻展开复仇，虽然责骂著刘在锡，但转向「RM大哥」池锡辰，顺手脱了他的帽子和眼镜，池锡辰虽然一脸委屈，却也默默接受了气槌攻击。
池锡辰大哥被打后，金钟国贴心的帮他戴上眼镜，但糗的是…慌张地连眼镜也戴反了，振作点啊大家～～～XDDDD
▼「国儿的人生哲学：本来弟弟做错的话，就应该由哥哥挨打。」哈哈哈！
的确有时候年纪比较小的人犯错时，都是由大哥或大姐率先被长辈训话，各位家中的情况又是如何呢？
（图自：SBS Running Man）
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