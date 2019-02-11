9Muses 出道八年后宣告解散 告别单曲、见面会行程出炉
KPOP 2019年2月11日 星期一12:08 施乃琪
历经几番成员更迭，9Muese 终究还是无法继续走下去，在这个月底就要正式解散了！
经纪公司明星帝国今天（11 日）表示：「由於合约期满等原因，本公司与 9Muses 成员经过长久的慎重讨论后，最后决定终止团体活动。」
因此 9Muese 将於 14 推出最后一支单曲〈Remember〉向粉丝告，而 24 日在将在汉城大学骆山馆举行的同名见面会，也将成为她们正式解散的场合。
以 9 人女团之姿出道的 9Muses 於 2010 年发行正式单曲〈Let’s Have A Party〉，成员大多有专业模特儿经历，在舞台上的面貌格外亮眼，加上拥有不俗的演唱和饶舌实力，让她们曾创造不少颇受欢迎的歌曲。可惜自 2011 年后团体不断经历成员退出、暂停活动等变故，最初的团名意涵「9 人」不复存在。
9Muses 的最后一场见面会《Remember》门票将从 15 日、19 日开始分别接受官方会员及一般粉丝购买，如果喜欢她们就别错过最后这次见面的机会罗！
（照片与影片来源：Pledis Entertainment）
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