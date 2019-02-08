漂亮姐姐们又聚餐啦！孔晓振、孙艺珍、李贞贤、吴允儿、李珉廷的新年聚会 《SKY Castle》金瑞亨、吴娜拉出演《认哥》预告：「不看的话…你承担得起吗？」 韩剧 本周无线、有线月火、水木收视，皆受春节假期播出异动影响 《SKY Castle》韩国小姐出身的廉晶雅 出道近30年才遇见人生的角色 惊喜！姜丹尼尔特别出演《Coffee Friends》与EXO世勋见面 本月底（2月）播出 神剪辑《Sky Castle》变成纯爱电影？宇宙X艺瑞：终於可以两情相悦啦～！ IU经纪人：「想再放假2个月」，IU一句话回复「超狠」！ 确定了！INFINITE 下周携新单曲〈CLOCK〉回归 看韩剧长知识：韩国的大学入学制度（下篇） MAMAMOO 华莎将只身出道！下周发表首支个人数位单曲 Wanna One 的义气！金在奂确定为朴志训个人见面会担任嘉宾 刘寅娜狂赞李栋旭：怀疑他不是人类，太洞悉一切了！ 害羞就脸红红、开心就跳《我呀我》…李钟硕於《罗曼史是别册附录》的「反差萌」！ 《Coffee Friends》预告：夜间营业及新菜单即将登场～还有最特别的「打工仔」…白种元老师！ 这个组合绝对大发！朴宝剑有望与孔刘合作新电影《徐福》 两位男神的相遇～ Big Hit 旗下新男团 TXT 敲定出道日期 经由 Mnet 特辑节目正式亮相！ 新兴社交王！ 姜丹尼尔&澯熙&Yeri&金希澈...... 金赛纶的「黄金人脉」 对保养品味道敏感或是过敏体质的可怜儿：不妨试试看这个品牌！

【剧雷，慎入】身为出版社主编，还是一位大学教授，事业有成、外貌才华兼具的车恩浩（李钟硕 饰），其实是一位「傲娇男」～ #和李奈映的互动好可爱 #这次男一男二有点难选啊



tvN周末剧《罗曼史是别册附录》於上周播出第3、4集。丹伊（李奈映 饰）入职「逐鹿出版社」，抛弃高学历光环的她从头开始，在公司里做著所谓「打杂」的事情。恩浩（李钟硕 饰）虽然说要「假装不认识」，却也默默帮助她许多。而丹伊对於「行销」还是蠢蠢欲动，曾经在业界里写出许多「金句」的她，觉得自己能够胜任。经过不断的修改、自我打气，她交出相当吸引人的句子，功劳却被上司据为己有。虽然觉得委屈，但这确实是职场上常遇到的事情。丹伊向恩浩吐露心声，终於有种成为新进职员的感觉了。之后，她也开始充实自己，希望能够追上时代的脚步。



恩浩正打算从海琳（郑釉珍 饰）父母的店里回家，却意外看到丹伊的前夫东民（吴义植 饰）。他不像丹伊说的在国外生活，而是在韩国和第二任妻子经营炸猪排店。这让恩浩很生气，自己如此爱护的姐姐没了工作、没了房子，放弃之前所拥有的在出版社工作，而这个男人居然像是什么事都没发生一样！恩浩狠狠揍了东民，并跟他要求丹伊的赡养费，否则他会天天到店里报到。



丹伊和叙俊（魏河俊 饰）越发亲近。两人住在同一个社区，他们以「大葱女士」及「鞋子先生」称呼彼此。两人相当有缘份，总是可以遇到彼此。他们不问姓名、年龄、职业，旭俊煮了拉面跟丹伊分享，而丹伊帮叙俊在他们第一天见面时捡到的狗狗取名为「金雨」，相处得非常愉快。



另一方面，「逐鹿出版社」想要挖角叙俊来到自己的公司担任「封面设计师」，但叙俊却对另外一件事情比较有兴趣。畅销作家把自己所有的版权交给逐鹿，让逐鹿成长为大出版社，自己却消失在世人的视线中。叙俊显然触碰到不可触碰的话题，恩浩的态度也强硬了起来，气氛相当紧张。



值得一提的是，看似成熟、稳重的恩浩，其实特别害羞。李钟硕就曾在采访中表示：「我和恩浩这个角色很相似，平常的我容易脸红，这一个特点被作家融入角色里。以前的作品在拍摄时若出现脸红，就要重拍，或者要让自己更集中於角色上。但这次的作品，让我自由许多。」



而听到丹伊说恩浩是「最了解自己」的人，让恩浩的心情大好，还忍不住跳起《我呀我》，非常可爱。

在下集预告中，海琳所负责的《灰色世界》的市场行销，让丹伊负责；为了找到逃跑的作家，丹伊、恩浩、海琳一起去江陵出差；丹伊和海琳在一起工作的期间，变得熟悉，而海琳告诉丹伊，自己正在单恋中，丹伊看出那个人就是恩浩。

雨中，丹伊又与叙俊相遇了。恩浩目睹了这一切，叙俊也认出恩浩是「逐鹿出版社」的人。叙俊告诉恩浩：「我们正在暧昧中呢」，恩浩将会如何反应？

（图片、影片来源：tvN《罗曼史是别册附录》）

写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻