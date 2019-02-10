【男团品牌评价】BTS防弹少年团夺压倒性胜利 SEVENTEEN 与 EXO 分占二、三名 【有片】朴宝剑&李栋旭&朴敏英演而优则跳，他们如果作为爱豆出道的话一定站C位 金宣儿、金宰英有望合作SBS新剧《秘密精品店》！当性感优雅的社长遇上守护在旁的年下男… 张基龙特别出演《触及真心》！面对刘寅娜的「脚演技」 终究还是忍不住爆笑 为了我们的环境～韩国Starbucks又出新招：多用途提袋！ 她曾为《阿尔罕布拉宫的回忆》《阳光先生》献唱OST，独特歌声超吸引人！ BTS防弹少年团大哥队长LINE的这颗糖你吃不吃？RM+JIN=安心！

娱乐圈人才济济，有那么一些演员不光戏演得好，就连歌喉、舞蹈也都是专业级呢，如果是他们来当爱豆也一定能成为大势。

1.朴宝剑



朴宝剑喜欢在自己的粉丝会上模仿爱豆，1月举办的粉丝会上竟然唱了17首歌曲，无论是男团还是女团的舞蹈都信手拈来，专业能力极强，在加上一张帅气的脸庞，就算是作为爱豆出道也是妥妥的C位啊。



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2.李钟硕



李钟硕可是和天王PSY合作过《New Face》哦，舞技可见也是获得了鸟叔的认可的，身材修长的他跳起舞来也有一番味道。



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3.李栋旭



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还记得李栋旭模仿的女团TWICE的经典歌曲《TT》吗?不愧是专业演员，连女爱豆的娇羞都模仿得十分到位。



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4.李准基



去过李准基粉丝会的人都说这根本就不是演员的粉丝会，而是一场歌手的演唱会，他甚至还推出了粉丝会专用音乐专辑，实力可见一斑。



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5.朴敏英



朴敏英有著爱豆般的甜美长相，去年举办的粉丝会上她跳了一段《God is a woman》，接受了《Produce101》舞蹈评委老师May J Lee的专业指导，跳起来有模有样。



「图：NAVER」

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