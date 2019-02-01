时隔一年多终於回归 金贤重将发行全新正规专辑〈NEW WAY〉！
KPOP 2019年2月1日 星期五13:38 施乃琪
继 2017 年底的〈HAZE〉后，金贤重终於将再度回归韩国歌坛，先来看看他的最新主打歌 MV 预告片吧！
金贤重在今天（1 日）中午闪电公开了新歌 “WHY” 的 MV 预告片，短短半分钟的影片在巴黎地铁里取景，清淡的异国风情勾起宛如电影的独特氛围。
回顾金贤重自 2011 年推出首张个人迷你专辑〈Break Down〉至今，包含韩国、日本的活动在内，这是他第一次在法国巴黎为专辑内容物取景拍摄；因此相较於过往较为强烈的形象，金贤重的新作品明显有了令人耳目一新的面貌。
金贤重将於 2 月 4 日傍晚六点经由各大音源网站发行全新正规专辑〈NEW WAY〉，而 9、10 两日和 23 日，他也会分别在首尔 Blue Square I-Market Hall 和釜山 KBS Hall 举行久违的演唱会。
（照片与影片来源：Warner Music Korea、KEYEAST）
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