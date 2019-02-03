朴孝信启动出道 20 周年企划《LOVERS 2019》 以爱为关键寻觅梦想中的明日！ Red Velvet Wendy中短发受追捧～人人都想剪！看了这些照片你会认清现实XD ONF首个亚洲巡回演出将於3月开始！会到香港、新加坡、台北三地举行 NCT郑在玹&李泰容甩掉「锤子」的瞬间！反应都很好XD [国民男朋友]宝剑最暖心! 维持来台传统全场击掌 2月16日抢票去 很重要！在韩的朋友赶快把每月最后一周的星期三圈起来吧～ MOMOLAND要在儿童节来香港跟大家见面啦～

日前，ONF宣布将於香港、新加坡和台北三个地区举办他们出道后首个亚洲巡回演出，与各地的FUSE(粉丝官方名称)会面。

将以香港作为第一站，於2019年3月29日(星期五)揭开序幕，其后ONF将於4月20日(星期六) 到访新加坡开骚，再於4月27日(星期六)在台北举行尾场演出。是次ONF不但会为大家演唱出道歌〈ON/OFF〉、充满夏日气息的〈Complete〉等歌曲，他们更透露为了跟粉丝共度难忘的晚上，正全情投入地准备惊喜的表演呢！



ONF由HYOJIN、E-TION、J-US、WYATT、MK、U和LAUN七位成员组成，他们於2017年8月2日发表首张迷你专辑《ON/OFF》，次日出演韩国音乐节目《M Countdown》正式出道。於2017年10月开始，全员出演JTBC有线电视台的实境选拔节目《MIXNINE》，成员HYOJIN和LAUN分别以第2名和第7名的成绩，成功晋身TOP 9出道组。虽然最终出道计划告吹，但是七位成员凭非凡的舞蹈和歌唱实力，吸引了大众的关注。节目结束后，他们於2018年6月7日发表了第二张迷你专辑《YOU COMPLETE ME》。2018年7月31日，他们在东京举办了日本出道showcase，吸引了约2,500名粉丝到场支持。之后，ONF破格地被选为韩国知名电讯公司的广告模特儿，他们所出演的广告视频点击率高达2,000万，备受关注。



踏入2019年，ONF将会以< ONF [We Must Love] Asia Tour 2019>与海外粉丝见面，各地的FUSE不但能够欣赏到他们精彩的演出，更有机会与他们近距离接触，感受他们的青春活力！

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