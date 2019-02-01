金九拉在《RS》对著Luna提起Sulli！让Luna惊慌地回：「那位朋友已经离开了！」
综艺 2019年2月1日 星期五11:47 Yuan
本周播出的《Radio Star》由孝琳、华莎、Luna、吴静妍作为嘉宾出演。
事先采访前，Luna就说要以新人姿态对待。对此，她在节目上表示：「对！我是新人，我SOLO出道才三年，因为作为f(x)组合活动的时候得过一位，也经常上热搜，做了SOLO之后什么也不行了，觉得这首歌曲会是得第一的歌，出来之后却跟我想的不一样，公司宣传也不像组合那样花得多，所以我就是想以新人姿态努力的。」
车太铉也问：「f(x)现在还没有解散吧？」Luna说：「绝对没有，我们现在还是ING，但是作为SOLO歌手，想要获得一点人气。」虽然这段Luna是以搞笑的方式来说，但听完还是有点心疼啊ㅠㅠㅠㅠ
因为孝琳和华莎受到关注，Luna表示：「很羡慕，就算被指责也希望能成为焦点。」金九拉听完就问：「说起受关注，你们团的成员有Sulli，听听Sulli的建议如何？」Luna听到无奈地笑说：「为何突然提起Sulli呢？」这时金九拉又说：「因为Sulli经常受关注！所以谘询一下，听听她的建议吧！」
而Luna解释：「那位朋友因为已经离开了。」并接著说：「关於要怎样获得关注，我有稍微研究过其他成员，像我们Krystal只要一上传，就会获得40万点赞，但我就只有1万。」最后她自己总结原因，因为Krystal很会拍照，衣服又非常漂亮，但我的好像有点杂乱，要去掉一点。
关於金九拉又提到离开的成员，这段在播出后也引发热议，不少网友表示：「金九拉真的无礼又不搞笑」、「他什么时候才能打起精神」、「真的太无语了」等等。
（图：MBC、SM）
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