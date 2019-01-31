金银姬作家：《Signal》第二季正在构想中，如果能够在今年播出的话就好了！
韩剧 2019年1月31日 星期四13:45 Yuan
昨日，金银姬作家接受了媒体采访，她也提及了《Signal》续集相关事宜。
金银姬作家表示：「如果在国内播出的节目，希望是《Signal》第二季，如果能够在今年播出的话就好了。因为要符合所有人的需求，演员们要空出行程，所以有可能会有点困难，确实对《Signal》第二季是怀有希望的。我也对导演说过，这是应该在2019年播出才具有意义的作品。」
在去年，金银姬作家和丈夫张恒俊导演出演广播节目时，就曾提及：「从导演到一起合作的演员、工作人员们，大家都很想拍，但这要等到所有人的时间都能配合才行。」
由李帝勋、金惠秀、赵震雄等人主演的《Signal》讲述一位专长心理分析的罪犯侧写师，透过偶然拾获的一支旧型对讲机，联系上15年前一位作风独特的重案组刑警，两人横跨古今交换线索、携手调查被警方忽略的长年悬案，是带有科幻风格的刑侦推理戏剧。
因金银姬作家细腻的文笔、紧张刺激的剧情，加上演员们触动心弦的演技，也让《Signal》受到许多观众的喜爱，成为许多观众讨论的话题。播出结局后，也让许多人都期待著第二季，大家就...一起期待一下啦！
（图：김은희 작가、tvN）
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