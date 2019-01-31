ASTRO出道近3年首次一位 车银优在舞台上哭了！
KPOP 2019年1月31日 星期四13:30 Sani
恭喜ASTRO！ 出道至今的努力都没有白费，终於获得大家的认可了！
ASTRO今年1月16日发行首张正规专辑《All Light》，打破1年2个月的空白期，主打歌《All Night》更在1月29日的SBS MTV《The Show》上夺得第一，真的太开心了！
文彬在获奖感言哽咽著里说：「ASTRO出道1年6个月终於拿到1位，真的太开心了。 」
随后车银优接过麦克风说：「我们AROHA们等很久了吧！ 很想快点把一位奖杯带给大家，以后我会让大家看到更好的模样，谢谢大家！ 」脸上已经挂著泪痕：
此外，ASTRO还宣布将在3月2日举办第三次粉丝见面会《The 3rd ASTRO AROHA Festival [BLACK]》，3月16日第一站就到台湾，随后巡回7个城市，恭喜越来越好的ASTRO啊！
接下来就一起看看他们在《The Show》的首次夺冠演出吧！
（图源：ASTRO FB，《The Show》截图）
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