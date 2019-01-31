金银姬作家：《Signal》第二季正在构想中，如果能够在今年播出的话就好了！ ASTRO出道近3年首次一位 车银优在舞台上哭了！ 《Running Man》洪宗玄根本是爱情高手，献给全昭旻的爱情三行诗连光洙也受不了啦～！ 传 TXT 将在 3 月出道？Big Hit 回应语带保留 聆听 V 记忆里的感性〈风景〉⋯⋯首支自创曲在全球掀起热烈回响！ 朴宝剑的这个哈欠演技你打几分？现实演技VS吃冰块？ GOT7 最新日语专辑〈I Won't Let You Go〉正式发行 迅速征服当地排行榜！ 《证人》金香起：很烦恼到底该称呼郑雨盛「前辈」还是「叔叔」？ Monsta X 抢先录《Idol Room》 正规二辑即将发行！ 孔晓振误以为和柳俊烈第一次合作～ 柳俊烈很委屈：姐姐你真的记错了XD INFINITE成员集体PO照暗示回归在即？ 所属社开口了！ 韩国Starbucks质感系随行杯与皮革杯套：环保又时尚！ 胜利夜店暴力事件当天其实在场？ 孝渊也无辜躺枪 心酸！Wanna One「解散演唱会」金在奂脖子上4天不同纹身贴纸的含义 世宗大王有可能要搬家了？！ BTOB李昌燮2周完全适应部队晒感恩的心；HIGHLIGHT梁耀燮貌似瘦了点！ 2019年韩国兵役的两大变化！欧巴们的军队生活越来越人性化了 韩剧 2月新剧，强档来袭，不容错过 Wanna One姜丹尼尔在演唱会上表演高难度「瑜伽」！

少女时代成员孝渊卷入BIGBANG胜利夜店事件中。

日前，韩媒爆料胜利经营夜店Burning Sun卷入暴力丑闻，虽然事后夜店方面澄清胜利并非是夜店真正的主人，只是参与了各方面的运营而已，但是由於 Burning Sun是挂名「胜利开设的夜店」，因此民众们依旧觉得胜利有责任。

孝渊之所以「躺枪」是因为事发当天她也在现场。 孝渊在个人SNS上公开了一张与胜利的合影，打卡时间就是2018年11月24日，还写著「Punk Right Now Promotion. 胜利社长大人. Club burning sun」等字句。当天孝渊是去担任派对DJ，胜利还到场支持好友，显示两人都在现场。 不过派对时间是从11月23日晚10时至翌日24日淩晨5点30分，而孝渊的活动时间为24日0时至1时，又因打人事情的的发生时间已接近翌日早上，那时候两人是否还留在店内不得而知。



然而，暴力时间乃至性侵疑云的产生让胜利饱受韩网批评，当天在场的孝渊也无辜躺枪。

「图：孝渊IG」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻