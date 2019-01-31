胜利夜店暴力事件当天其实在场？ 孝渊也无辜躺枪

胜利夜店暴力事件当天其实在场？ 孝渊也无辜躺枪

明星   2019年1月31日   星期四09:40   Rui   4

少女时代成员孝渊卷入BIGBANG胜利夜店事件中。

日前，韩媒爆料胜利经营夜店Burning Sun卷入暴力丑闻，虽然事后夜店方面澄清胜利并非是夜店真正的主人，只是参与了各方面的运营而已，但是由於 Burning Sun是挂名「胜利开设的夜店」，因此民众们依旧觉得胜利有责任。

孝渊之所以「躺枪」是因为事发当天她也在现场。 孝渊在个人SNS上公开了一张与胜利的合影，打卡时间就是2018年11月24日，还写著「Punk Right Now Promotion. 胜利社长大人. Club burning sun」等字句。当天孝渊是去担任派对DJ，胜利还到场支持好友，显示两人都在现场。 不过派对时间是从11月23日晚10时至翌日24日淩晨5点30分，而孝渊的活动时间为24日0时至1时，又因打人事情的的发生时间已接近翌日早上，那时候两人是否还留在店内不得而知。

然而，暴力时间乃至性侵疑云的产生让胜利饱受韩网批评，当天在场的孝渊也无辜躺枪。

「图：孝渊IG」

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留言/评论
  • Nicholas Bin
    再怎樣也不關孝淵的事吧~
    1小时前
  • NgIce Ng
    網民好喜歡自己查案
    1小时前
  • 陳雨綺
    已經證實當晚勝利已不在事發現場！ 還有這位小編你能不能查好資料再寫報導（已經不是第一次了）？性侵疑雲是假的！那位女性是因為偷喝酒又毆打保全才會被拉走，沒有被下藥和性侵！
    29分前
  • Kenny Choi
    十歲又被消費
    42分前
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