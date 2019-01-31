心酸！Wanna One「解散演唱会」金在奂脖子上4天不同纹身贴纸的含义

能够感觉到，金在奂是真的把Wannable们放在心里啊......
上周末Wanna One刚刚结束了一连4天的演唱会《Therefore》，为1年6个月的活动正式画下句点。 有细心粉丝发现，成员金在奂在这4天里脖子上都贴了不同文字的纹身贴纸，细看含义根本令人心酸！
DAY 1：「amare aeternum: eternal love永远的爱」
DAY 2：「una in perpetuum: together forever永远一起」
DAY 3：「amare aeternum: eternal love永远的爱」
DAY 4：「tempus fugit amor manet: time flies, but love endures即使时间流逝爱也不会消散」
真的太暖了T^T 金在奂不久前与负责Wanna One活动的SWING ENT签约，正在准备展开SOLO活动，期待金在奂的2019年！
（图源：Twitter@memories96527、527lostfound、Movingon0527，金在奂IG）
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