心酸！Wanna One「解散演唱会」金在奂脖子上4天不同纹身贴纸的含义

心酸！Wanna One「解散演唱会」金在奂脖子上4天不同纹身贴纸的含义

明星   2019年1月31日   星期四09:30   Sani   3

能够感觉到，金在奂是真的把Wannable们放在心里啊......

上周末Wanna One刚刚结束了一连4天的演唱会《Therefore》，为1年6个月的活动正式画下句点。 有细心粉丝发现，成员金在奂在这4天里脖子上都贴了不同文字的纹身贴纸，细看含义根本令人心酸！

DAY 1：「amare aeternum: eternal love永远的爱」

DAY 2：「una in perpetuum: together forever永远一起」

DAY 3：「amare aeternum: eternal love永远的爱」

DAY 4：「tempus fugit amor manet: time flies, but love endures即使时间流逝爱也不会消散」

真的太暖了T^T 金在奂不久前与负责Wanna One活动的SWING ENT签约，正在准备展开SOLO活动，期待金在奂的2019年！

（图源：Twitter@memories96527、527lostfound、Movingon0527，金在奂IG）

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留言/评论
  • 許瑪姬
    畢竟個人練習生能出道是很不容易的😭
    19分前
  • 定慈謝
    張方薷我要哭了
    24分前
  • Irma Tung
    Wing Lam Chan Ivy Lee wuli main😭😭😭😭😭😭😭😭
    21分前
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