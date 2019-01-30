刘在锡扎丸子头，扮演金珠英老师！《Sky Castle》孩子们做客《HT4》

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这期《HT》爆笑预定啊！

KBS长寿综艺《Happy Together4》邀请了JTBC热播剧《Sky Castle》中的「孩子们」来做客，分别是饰演慧娜的金宝拉、饰演艺瑞的金惠允、饰演艺彬的李智元、饰演宇宙的SF9姜澯熙， 还有饰演双胞胎的金东希和赵炳圭。近日公开了预告。



为了配合这期的主题，《HT4》MC们都化身《Sky Castle》的角色。 刘在锡变身金珠英老师，模仿剧中经典台词说道：「今天要完全地信任《HT》。 」还唱了一句该剧的OST《We all lie》。



全炫茂以标志性的短发化身双胞胎妈妈。 曹世镐则戴了车教授扮演者金炳哲在《鬼怪》演「紫薯怪」时的假发亮相。 两人和双胞胎对戏，重演经典的戏份：双胞胎将父亲抬出去。







SF9姜澯熙展示了一段舞蹈，艺彬说姐姐艺瑞看得目不转睛，剧中喜欢宇宙的艺瑞接梗说：「不愧是wuli宇宙，跳得很棒。 」





赵炳圭声带模仿了T.O.P和李善均，全场爆笑。 这期《HT4》将於本周四（31日）播出。





这期《HT4》预告：



图：KBS、JTBC

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