Red Velvet Wendy中短发受追捧～人人都想剪！看了这些照片你会认清现实XD

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Red Velvet成员Wendy之前一直是长发造型，给人一种很温柔乖巧的感觉。 然而不久前，她换新发型，少女中短发清纯可爱。 瞬时间就在韩国掀起了「Wendy短发」热潮，粉丝们大赞「Wendy的短发就是一场革命」。

Wendy剪了短发之后，额前留著碎发，头发前半部分贴合脸型，后半部分稍长，看起来自然又清新，还多了一丝小女人的妩媚呢，看上去很灵动，五官也更加精致。





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因为Wendy短发的流行，不少女生们跟风模仿，纷纷拿著Wendy的照片去发廊，还有网民爆料发型师一看到Wendy照片就说「很多人都拿了Wendy的照片让我们看呢！ 」



对於网路上越来越多想要剪Wendy中短发的女网友们，有些人特别贴出了照片来「浇灭」他们的热情，实力劝退~

今天就是来让你们看这张照片



因为我染发了



只是因为我戴了眼镜



哈哈哈哈哈，理想和现实是存在差距的，认清现实吧，什么发型不重要，重要的还是颜值~



「图：theqoo」

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