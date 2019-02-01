《Sky Castle》双胞胎妈妈尹世雅对抗独裁老公！6句经典台词深入民心

给双胞胎妈妈比心~
《Sky Castle》的收视爆红，不仅得益於演员们的演技，更要归功於编剧扎实的剧本功底。 之前介绍过《Sky Castle》带红的流行语，都是该剧的经典台词。 这次来总结下饰演双胞胎妈妈的尹世雅说过的经典台词！
第5集「可以借我锤子吗？ 」
尹世雅请来师傅拆除黑漆漆的学习室时，问师傅借锤子。 看到孩子们被丈夫压迫式的教育而饱受折磨，尹世雅在邻居的鼓励下，终於鼓起勇气「从自己力所能及的事情开始做起！ 」尹世雅无声地奋力锤打墙壁，最终学习室重见日光。
第6集「根本不懂得尊重家庭主妇，今天是辣味的。 」
「根本不懂得尊重家庭主妇，准备一顿饭是多么辛苦的事情、吃到一顿精心准备的晚饭是多么值得感谢的事情，打算让你先领悟到这些。 今天是辣味的。 」为了反抗丈夫的「独裁」，尹世雅以不做晚饭来抗议，让丈夫吃拉面。
第10集「妈妈觉得过不孤独的人生就是成功。 」
「妈妈和爸爸的想法不同。 竞争是自己和自己的竞争，和别人的竞争会让人变孤独的，妈妈觉得过不孤独的人生就是成功。 」
第14集「不许碰我的女儿！ 」
女儿撒了弥天大谎，丈夫火冒三丈，尹世雅从丈夫手中保护女儿。
第18集「我们离婚吧」、「深刻反省我自己」
「不要将你的教育观、价值观强加在孩子们身上，请将孩子们当作和你一样的独立人格来尊重。 」
「深刻反省作为三个孩子的妈妈，没有从车民赫压迫式和暴力式的教育方式中保护孩子，近20年来旁观孩子们遭受的痛苦的我自己。 」
图：L&STARCAMP202、JTBC
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