全民追的韩剧《Sky Castle》带红的12个流行语！每一句都是经典台词啊~

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1.얻다 대고 따따부따야? 冲谁指手画脚啊？

韩瑞珍和曾经的高中同学、现在的邻居李秀林作家吵架时说的话。



2. 쓰앵님 老师

韩瑞珍叫金珠英老师时，发音不是标准的「선생님（老师）」，而是「쓰앵님」。



3.우리세리 我家希睿

车教授以「当上哈佛生」的自己女儿希睿为骄傲，成天将「我家希睿」挂在嘴边。



4.아갈머리를 확 찢어버릴라. 信不信我撕烂你的嘴。

韩瑞珍生气爆发时就会说的骂人的话，已在剧中出现多次。



5.어마마！ 天啊！ （惊讶）

搞笑夫妇中的妻子的口头禅。



6.감수하시겠습니까？ 甘愿承受吗？

在韩瑞珍跪求金珠英老师重新担任女儿艺瑞的教辅工作时，金珠英以威胁的口吻对韩瑞珍说的话：「即使发生那种事情，您都甘愿承受吗？ 」



7.절대 너 자신을 믿지 마, 의심하고 또 의심해.绝对不要相信你自己，要再三怀疑。

金珠英老师在冥想室对艺瑞洗脑式的灌输：「这次的期末考试绝对不要相信你自己，就算是会做的题目也要怀疑，再怀疑。 」



8.전적으로 저를 믿으셔야합니다. 需要您完全信任我才行。

剧中有不少韩瑞珍和金珠英针锋相对的谈判场合。 金珠英对韩瑞珍说：「需要您完全信任我才行，艺瑞的成绩请完全托付给我，您只需负责艺瑞的健康就行了。 」



9.헤나를 집으로 들이십시오.请将慧娜带到家里。

金珠英将慧娜当作刺激艺瑞的学习工具。



10.찐찐 陈珍熙（吴娜拉）的昵称

搞笑夫妇中的丈夫对妻子陈珍熙的爱称。



11.너 맞구나 真的是你啊？

这场争吵让李秀林作家确认韩瑞珍就是高中同学郭美香。



12.내말이 내말이~！ 就是说啊 就是说啊~！ （音似：内麻利 内麻利）

搞笑夫妇中的妻子的经典台词，剧中多次出现。



你也有记忆深刻的台词吗？



图：YouTube 젠젠、JTBC

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