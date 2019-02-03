是时候让你们见识EXO世勋的发量了～他应该这辈子都没有脱发担忧吧:P
明星 2019年2月3日 星期日10:30 Rui
脱发，成年人都会遇到的问题，换季、压力都是诱发脱发的原因之一。 作为明星更是压力巨大、生活不规律，因此很多人脱发的问题要比寻常人严重一些。 但是依旧存在有著一头浓密头发的明星，比如说EXO的世勋，他真的是头发多到不愁掉啊！
世勋作为EXO的门面担当，颜值自然无可挑剔。 而业务能力也是不在话下，歌舞俱佳。 然而，上帝对他的眷顾并未到此为止，还赐予了他一头浓密的秀发，对比当下年轻人脱发眼中的现象，这真的是一条优越无比的加分项啊。
世勋的发量多到惊人，一般人甩动头发或被风吹散时都会看到发际线，然而他连头皮都看不到，估计是连风都吹不动吧！
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一切都是因为吴世勋的发量实在是太多了，可能很多人的头发被风散了，都能看到发际线了。 但是吴世勋的不只是发型没有很大的改变，连头皮都看不到。 这才是吴世勋真正的发量，连风都是吹不动！
不管发型怎么乱，wuli世勋表情依旧是这么的淡然和高冷，果然是颜值高的人，头发再乱看起来也超级帅呢！
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「图：PANN」
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