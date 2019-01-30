BTS防弹少年团「第 16 支」破亿 MV 报到 来回味〈We Are Bulletproof Pt.2〉的少年霸气！
KPOP 2019年1月30日 星期三08:14 施乃琪
看到这张好久不见的首图，Army 应该立刻猜到发生什么好事了吧？防弹少年团连出道当年的旧歌 MV 观看次数都破亿啦！
在昨天（29 日）中午左右，防弹少年团发布在 1theK 官方 YouTube 频道上的 “We Are Bulletproof Pt.2” MV 观看次数正式突破一亿次，比同时发行的出道曲 “No More Dream” 更快达到一亿里程碑。
“We Are Bulletproof Pt.2” 收录在防弹少年团於 2013 年 6 月 12 日推出的首张单曲〈2 COOL 4 SKOOL〉中，同时也是为「学校三部曲」揭开序幕的首部曲。这首歌除了有力道十足的节奏和气势，中断 J-Hope、智旻和柾国接力带来的舞蹈 solo 也是一大亮点。
当时年纪和大考生差不多的防弹少年团以「梦想」为出发点，著眼在当代青少年夹在现实社会、父母期望与自身梦想间的矛盾煎熬，跳脱大多数团体出道曲的中规中矩路线而掀起大量共鸣，同时也为后来探讨青春的〈花样年华〉系列奠定了基础。
在防弹少年团已经贵为国际巨星的如今重温这首早期作品，除了觉得十分有趣外，也依然能感受到他们对世界和生存始终如一的热情！最后就来重温防弹少年团当时的现场表演吧～
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment、Mnet）
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