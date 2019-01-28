《天空之城》金炳哲确定加入《Dr. Prisoners》 再度演出优越菁英与南宫珉作对！
韩剧 2019年1月28日 星期一13:28 施乃琪
在《天空之城》里演出车教授的金炳哲让观众看得气愤难耐，演技精湛的他很快地也敲定下一部电视剧作品啦！
KBS 电视台今天（28 日）宣布，金炳哲已经确定加入新剧《Dr. Prisoners》演出阵容，演出在主角「罗伊济」（南宫珉 饰）之前担任医疗科长的「选民识」(선민식) 医师。
《Dr. Prisoners》描写大型医院里的菁英外科医师罗伊济成为教导所医疗科长后发生的一连串故事，金炳哲饰演的选民识医师拥有自私自负的选民意识（菁英思维），在担任内科医师的同时也勾结财阀巩固权位，是个心态和价值观都十分扭曲的人物。
近几年在《太阳的后裔》、《孤单又灿烂的神——鬼怪》、《阳光先生》⋯⋯等叫好又叫座的电视剧中都能看见金炳哲的身影，这次再度演出反派的他将如何和南宫珉也让人十分期待。另一方面，《Dr. Prisoners》预定於 3 月接续在《为何那样，奉尚先生》后播出。
（照片来源：J Stars Entertainment、JTBC、TVDaily）
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