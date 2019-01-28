细数韩剧《男朋友》结局倒数时，「最虐心」和「最幸福」的时刻～！
韩剧 2019年1月28日 星期一13:11 MiJimin
（谈及剧情）小编真心喜欢这部剧的大结局！中间也有好几段很好哭啊…TAT。
虽然tvN热门水木剧《男朋友》已在上礼拜迎来大结局，但这部剧的魔力，就是在完结后仍带给剧迷久久难以挥去的余韵，对於人物情绪上，细腻地刻画，总是能够在心中留下共鸣与激荡。
▼要说在最后几集「最最虐心」的片段，那就是第13集结尾，振赫（朴宝剑 饰）的妈妈要求秀贤（宋慧乔 饰）与其分手，总是能够忍住的秀贤，留下痛心的泪水，那一幕小编也跟著痛哭啊～！
▼此外，在秀贤提出与振赫分手，振赫一开始不明白的将泪水锁在眼眶中，到之后直闯代表室，要求挽回她后失败，在路边痛哭的一幕，还有最终提起勇气向秀贤表明自己的决心：「你可以选择离别，但我会继续去爱。」
而痛苦会过去，美会留下，中间总是一边发糖，一边虐著观众们，但结局仍旧给出幸福的果实，也可以用成双成对来形容，在第16集的后半，那双一直待在振赫房间的高跟凉鞋，与充满诚意的手写信，一同送到了秀贤的手中，成为了两人复合的关键时刻。
振赫妈妈充满歉意的便当，振赫拍下秀贤的笑脸，振赫每一个贴心又真诚的举动，无论是哪一个小环节，最终秀贤回到了振赫的身边，两人在公园里的雪中拥吻，这一刻的氛围是如此地浪漫啊～！
编剧最后还交代了振赫与秀贤身边的所有人，之后的各种小故事，每一个都暂时告了一段落，却也感受到了满满的幸福感，大家看完之后…又觉得如何呢～？
（截图自：tvN《男朋友》/ Viu App- 黄Viu免费煲剧平台）
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