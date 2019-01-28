瑜卤允浩原本27岁预定要完成「这件事」！他所认可的「SM热情LINE」不是珉豪、SUHO 其实是EXO里的「他」
综艺 2019年1月28日 星期一12:06 JiaJia
说到「SM热情LINE」，把「这位偶像」纳入绝对可以啊！
东方神起瑜卤允浩於上周三（23日）出演MBC综艺节目《黄金渔场-Radio Star》。他表示，因为自己的父母亲是小学同学，然后他们结婚的年龄是27岁，看著那样觉得一切很美好，所以允浩确信自己27岁会结婚。然而…「结婚不是我想结就能结的」。
领悟到这一点后，目前35岁的允浩重心还是先放在工作上，希望39岁可以结婚。MC车太铉马上洞悉允浩的内心：「也就是不想要40岁以后才结婚，对吧？」让允浩哈哈大笑，像是默认一切。允浩接著说，要嘛就什么都不懂的时候结婚，要嘛就是能好好为一个人负责时结婚，这样彼此才能幸福。
MC在节目上提到「SM热情LINE」，并对允浩发问：「听说你不认可珉豪和SUHO（是热情LINE的一员）？」允浩回答，比起「热情」，这两位其实偏向「真挚」。而在允浩的眼里，其实有别的人选，那就是EXO的灿烈。允浩表示：「这位朋友，只要迷上一个东西，就会有钻研到底的性格」、「只要真的很喜欢，在做那件事情时，就会不自觉地露出笑容，光看这个就可以知道他有没有热情。」
MC又问，那「热情LINE」里本来都有谁？允浩为首，接著是始源（Super Junior）、珉豪（SHINee）、SUHO（EXO）。允浩还提到希澈曾在节目上说过的：「据说李秀满老师遇到我们都会避开…」，让现场陷入笑海中。
他还深入剖析：「始源是讲述环保议题，我是关於文化的领域，珉豪喜欢谈论人际关系，SUHO则是全心全意地倾听。」被问到四个人聚在一起有趣吗？允浩回答：「虽然不知道为什么有趣，但有种微妙的感觉…」另外，金九拉补充，他觉得f(x)的Luna也很有热情，每次都站著说话！允浩也表示认可。
（图片来源：MBC《黄金渔场-Radio Star》）
写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻