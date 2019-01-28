《认识的哥哥》如果你拥有「太恒浩」变身「崔振赫」的魔术剪刀，你想变成谁？
综艺 2019年1月28日 星期一11:36 MiJimin
在韩剧《皇后的品格》中，两位演员对这一场戏的反应都觉得不可思议，导演的想法也很独特啊～！
上周六，演员太恒浩出演了《认识的哥哥》的「黄金猪特辑」，主持人便提到了很想从他那边，买下「魔术剪刀」！？
原来是在韩剧《皇后的品格》中，太恒浩剪了头发后，变身成崔振赫的那一场戏，网友将那把剪刀称之为「魔术剪刀」，因为实在是太不可思议啦～！
而太恒浩也分享了关於这场戏，两位演员的想法，当然中间拍了他接受各种训练的过程，但太恒浩与崔振赫在拍时还是忍不住想说：「这真的可行吗？」导演则回说：「没关系～这部份可以搞笑点！」多亏了导演，两人很安心地投入拍摄，过程也相当愉快。
▼为了这个角色，太恒浩在短时间内胖了11公斤。
▼来回顾一下这一场「变身戏」吧！
假如大家拥有一把「魔术剪刀」，会想变成谁呢～！？
（图自：JTBC Entertainment／SBS Drama）
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