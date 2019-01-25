「旼狼CP」发糖了！Wanna One黄旼炫和裴珍映的「羞耻」互动XD
明星 2019年1月25日 星期五15:40 ZJM
顺带回顾一下「旼狼CP」过去的亲密时刻~
Wanna One在1月24日至1月27日在首尔高尺天空巨蛋连办四场解散演唱会《Therefore》。
在24日的第一次演唱会，表演《Wanna Be（My Baby）》时，黄旼炫张开双臂，结果裴珍映一个助跑导致跳得太高，而且这个瞬间刚好是唱「Wanna be my baby」的时候...
活动以来的这段期间，黄旼炫和裴珍映这对「旼狼CP」撒的糖还真不少。
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另外，Wanna One以此次演唱会作为团体官方活动的终点，解散后各自继续各自发展，比如黄旼炫预计将会回归NU'EST组合，裴珍映也已经开始募集Fanclub第1期会员。
图：Twitter@reminiscent_MH、Twitter@baejinyoung_net、Twitter@cheval_erie、logo
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