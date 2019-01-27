为朴志训的 2019 年加油 粉丝以其名义为动保团体捐款！ 罗䁐锡PD的2019年综艺版图揭晓！4档综艺都超期待的^^ 韩国限塑令：米吸管取代塑胶吸管！ 真正的实力者不需要大公司垫背！ 小公司出身的大明星TOP 5 韩国Kpop演唱会专属场地：2024年韩国第一座专属表演场座将於在仓洞落成！ 韩国OST女王组合DAVICHI 独厚台湾2019唯一海外演唱会 《Sky Castle》「金珠英」当年帅翻坎城！短发+腹肌Man爆了的金瑞亨♥ 也太巧！ SF9姜澯熙2次出演「神剧」，角色命运竟如出一辙？！ 迷妹必踩大邱景点(下) - Oh My Venus、金秘书、INFINITE、BTS粉丝必去咖啡厅 93年是什么神奇的年份？！那年出生的男演员都颜值爆表演技炸裂～ 时隔 4 个月⋯⋯BLACKPINK〈As If It's Your Last〉跻身五亿 MV 之列！ 泡面你吃对了吗？韩式神奇6种吃法：让人好想尝试啊！ [图多] SUPER JUNIOR连台湾的OO大小改变都发现了！狂喊老婆不下台 We going Ko Ko Bop~EXO 第三支破两亿 MV 出炉啦！ 少女时代Yuri致敬张国荣拍《俞利正传》！2月9日澳门见面会加送亲笔签名海报

留言/评论