《Sky Castle》「金珠英」当年帅翻坎城！短发+腹肌Man爆了的金瑞亨♥
明星 2019年1月27日 星期日09:14 Rui
《Sky Castle》让观众们看得无法自拔，尤其是剧中最大的反派-变态讲师金珠英更是让人毛骨悚人，耳边不停响起「我在问，您能承受得了这一切吗？」
气场碾压一众的金珠英老师的扮演者就是金瑞亨，因为这一角色人气逆行的她重新成为焦点人物，连带著早前她参加坎城（戛纳）电影节的旧照都被翻出。2017年，金瑞亨因为出演的影片《恶女》而获邀参加了第70届坎城影展，她以一头利落短发亮相，并露出傲人腹肌，一出场立刻成为众人关注焦点，帅翻全场！
金瑞亨以一头利落旁分的超短发登场，穿著蓝色西装，内搭白色露脐背心，蓝白色营造强烈的视觉效果。单边长型水钻耳环更是点睛之笔，与白色高跟鞋相呼应，又帅又美模样惊艳众人。
金瑞亨还将西装外套脱下，上半身仅穿著白色细肩短版背心，露出纤细蛮腰，以及傲人11字腹肌，还不时插腰，对著镜头摆出酷帅又迷人的表情，被赞Man度直破表，和如今《Sky Castle》里裹得一丝不露，偏爱高领衫和裤装的金珠英形象大不同。当时媒体发布了照片后不少网民就留言：「除了金瑞亨我谁都看不到」。
「图：gettyimagesKorea」
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