梁铉锡与美国环球唱片董事长会面 预告BLACKPINK进军美国？！
KPOP 2019年1月24日 星期四10:45 Sani
YG老板梁铉锡与美国环球唱片及其旗下新视镜唱片的董事长会面，令一众粉丝纷纷猜测：是要让BLACKPINK进军美国了吗？
昨日梁铉锡在个人IG上po出一张合照，留言说：「在LA见了环球唱片的董事长Lucian Grainge，以及新视镜唱片的董事长John Janick。 你们可以期待BLACKPINK将在2019年发生很多大事（great things）。 」照片中三人坐在一起，看起来相谈甚欢：
其实去年BLACKPINK已经与新视镜唱片公司签约，成为Lady Gaga、Madonna同门，而这次梁铉锡留言中关於BLACKPINK的暗示更是令粉丝颇为激动：「BLACKPINK要开始进军美国了吗？ 」「让BLACKPINK完整体回归吧！ 发行一张正规专辑吧！ 」也有质疑的声音：「CL在哪里？ 」
（图源：梁铉锡IG，YG）
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留言/评论
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現在的YG已經不像以前那麼好，年輕人要的夢想隨時都會變成冷凍。
38分前
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