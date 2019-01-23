JYP 最新女团名 ITZY 是什么意思？「你想要的一切我们都有啊！」
KPOP 2019年1月23日 星期三14:15 施乃琪
JYP 日前公开了新女团 ITZY 的成员，来头不小的她们立刻掀起热烈讨论，而今天 JYP 也进一步解释了令人好奇的 “ITZY” 究竟代表什么意思！
JYP Entertainment 今天（23 日）公开了 ITZY 的第二波预告，针对先前未多做说明的团名 “ITZY” 与韩文写法「있지」（「有啊、当然有罗」之意）彻底揭开神秘面纱。
原来这个「있지」意味著粉丝、大众所盼望的一切，ITZY 全都具备，并把这样的抱负浓缩成短而有力的口号「有吗？有啊！」，就此形成了兼具特色与气势的团名 ITZY。
由柳真、YUNA、彩铃、Lia 和艺智组成的 ITZY 虽然尚未宣布出道日期，但早已因成员们征战过各种选秀节目的华丽表现而备受海内外媒体关注，日前公开的预告影片也在短短三天内就吸引超过 370 万人观看，很期待她们正式亮相！
（照片与影片来源：JYP Entertainment）
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