现役爱豆揭露《偶像运动大会》上爱豆CP偷偷恋爱方法：喜欢一个人是藏不住的
综艺 2019年1月23日 星期三15:00 Rui
都说外行看热闹，内行看门道，没想到聚集了不少爱豆的《偶像运动大会》也有我们观众所不熟悉的弯弯绕绕，只有爱豆自己才能感受得到哦，比如男爱豆和女爱豆之间的粉红气流。
最近EXID成员惠潾做客《Video Star》就爆料了爱豆们在运动大会上粉红气流乱窜的内幕。 她透露所有爱豆集聚的开幕式和闭幕式最能嗅到暧昧的味道，互有好感的爱豆们会互相用深情的目光看著对方，或是假装不经意地走过悄悄碰触对方，摸一摸对方的手之类的。 已经参加多好几届运动会的惠潾就凭藉这些细节证据察觉到多对爱豆暧昧CP，甚至是背地里偷偷交往的CP。
听了惠潾的发言后很是惊讶的Sandara Park也表示深有同感，甚至自曝自己的暧昧故事，称「像年末颁奖礼这类大家一起参加的活动上确实会偷偷看对方，我有次在耶诞节举办的颁奖礼上就用楚楚可怜的眼神看著他。 」（咦，超想知道Sandara Park当年看得谁啊~）
「图：《Video Star》截图」
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